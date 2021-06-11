Плющенко назвал Трусову чемпионкой России вопреки результатам турнира

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал бывшую подопечную Александру Трусову чемпионкой России. Фрагмент интервью Forbes фигурист опубликовал в своем Instagram.

Специалист отметил, что его никто не сможет переубедить в том, что именно Трусова стала победительницей турнира. «Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок», — заявил Плющенко, добавив, что у судей оказалось свое видение.

Последний чемпионат России по фигурному катанию прошел в конце декабря прошлого года. Три первых места заняли ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. Трусова расположилась на четвертом месте.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко, однако затем вернулась обратно. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона она заняла третье место на чемпионате мира.