Появилось видео произвольной программы Трусовой с пятью четверными прыжками

Опубликовано видео произвольной программы Трусовой, в которой она сделала пять четверных

Опубликовано видео произвольной программы фигуристки Александры Трусовой, которую та представила на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Ролик с выступлением опубликован на сайте Первого канала.

Спортсменка исполнила пять четверных прыжков: сальхов, флип, тулуп и два лутца. Выступление россиянки обошлось без падений.

Трусова уже исполняла пять четверных прыжков в одном прокате. Это произошло в произвольной программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Тогда она дважды упала, а один прыжок выполнила с ошибкой.

Перед стартом нынешнего сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она работала под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.