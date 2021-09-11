Появилось видео короткой программы Щербаковой на контрольных прокатах

Появилось видео исполненной российской фигуристкой Анной Щербаковой короткой программы на контрольных прокатах, которые проходят в Челябинске. Ролик опубликован на сайте Первого канала.

Спортсменка выполнила все элементы без ошибок. Она сделала чистые двойной аксель, тройной флип и тройной лутц. При этом россиянка не выполнила каскад из прыжков.

В минувшем сезоне Щербакова заняла первое место на чемпионатах мира и России. В ее активе также серебро европейского первенства и золото командного чемпионата мира.