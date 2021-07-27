Работавший у Тутберидзе тренер ушел из академии Плющенко

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов покинул академию Евгения Плющенко. Об это сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, специалист и двукратный олимпийский чемпион остались в хороших отношениях после завершения сотрудничества. В сентябре Розанов приступит к работе в школе на базе общества «Динамо». Там хотят создать сильное отделение фигурного катания. Не исключается, что Розанов приведет с собой несколько спортсменов из числа тех, с кем работал раньше.

В мае 2020 года Розанов вместе с Александрой Трусовой перешел из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. Через несколько месяцев тренер сосредоточился на работе с Аленой Косторной. После возвращения спортсменок к Тутберидзе Розанов остался тренировать у Плющенко.