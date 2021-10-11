Тарасова ответила усомнившемуся в честности мировых рекордов Валиевой американцу

Тренер Тарасова заявила о гордости за россиянок после критики журналиста из США Херша

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова журналиста из США Филиппа Херша, усомнившегося в честности судейства российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Слова американского журналиста? Наши девочки действительно очень хороши», — подчеркнула Тарасова. Она заявила о гордости за россиянок и их победы.

Ранее 11 сентября Херш пожаловался на особое отношение к представительницам России. Он отметил, что в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) не написано о бонусных баллах для россиянок.

Победу на Finlandia Trophy одержала Камила Валиева. Она обновила два мировых рекорда: по сумме баллов и в произвольной программе. Елизавета Туктамышева и Алена Косторная завершили соревнования на втором и третьем местах.