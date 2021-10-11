Олимпийский чемпион раскритиковал Валиеву после победы с двумя рекордами мира

Олимпийский чемпион Урманов о Валиевой на Finlandia Trophy: не одними же четверными жить

Российская фигуристка Камила Валиева на турнире Finlandia Trophy показала прокат без четкой мысли. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

Бывший фигурист раскритиковал спортсменку, которая установила два рекорда мира, за недостатки в хореографии и качестве исполнения программы. «Что касается ее технического арсенала, то она показала три четверных прыжка. Это здорово. Но не одними же четверными жить», — добавил Урманов.

По мнению фигуриста, другая россиянка — Елизавета Туктамышева — демонстрирует более цельное катание. Он отметил, что спортсменка будет бороться за победу с соперницами на следующих соревнованиях.

Валиева одержала победу на Finlandia Tophy, установив мировые рекорды по количеству набранных баллов за произвольную программу и по сумме за обе программы. Второе место заняла Туктамышева, тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка, Алена Косторная.