Фигуристка Валиева оценила победу в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Фигуристка Валиева о победе на Finlandia Trophy с мировыми рекордами: мне есть куда расти

Российская фигуристка Камила Валиева после победы на турнире Finlandia Trophy заявила, что ей есть куда расти. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

При этом спортсменка положительно оценила свое выступление. «Если даже один прыжок не получился, я рада, что дальше собралась и прокатала, как тренировала», — добавила Валиева.

Россиянка также рассказала о падениях во время соревнований. По ее словам, в ходе прокатов она не чувствует боли.

Валиева победила на турнире в Финляндии, установив два мировых рекорда: по сумме баллов и в произвольной программе. Второе и третье места заняли россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная соответственно.