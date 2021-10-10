Фигуристка Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой на турнире Finlandia Trophy. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ученица Этери Тутберидзе получила за произвольную программу 174,31 балла. Сумма ее составила 249,24 балла. Второе и третье место заняли россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Они за две программы набрали по 233,30 и 218,83 балла.

Таким образом, Валиева превзошла два мировых рекорда: по сумме баллов и в произвольной программе. Предыдущие достижения принадлежали Косторной и другой россиянке Александре Трусовой соответственно. Косторная в финале Гран-при сезона-2019/2020 за две программы набрала 247,59 балла, а Трусова за произвольный прокат на этапе Гран-при Skate Canada-2019 получила от судей 166,62 балла.

15-летняя Валиева — серебряный призер взрослого чемпионата России 2021 года. Кроме того, она победительница первенства мира среди юниоров (2020) и финала юниорского Гран-при (сезона-2019/2020).