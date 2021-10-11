В США пожаловались на предвзятое отношение к российским фигуристкам

Журналист из США о Finlandia Trophy: ищу, где написано о бонусах за то, что ты русский

Журналист из США Филипп Херш отреагировал на выступление российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy. Он высказался в своем Twitter.

Репортер пожаловался на предвзятое отношение к представительницам страны. «Я все еще ищу, где в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) написано о бонусе за то, что ты русский», — добавил Херш.

Он также отметил, что Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная достаточно хороши и не нуждаются в завышенных оценках.

Победу на Finlandia Trophy одержала Валиева. Она обновила два мировых рекорда: по сумме баллов и в произвольной программе. Туктамышева и Косторная завершили соревнования на втором и третьем местах.