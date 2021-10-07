Названа главная проблема Туктамышевой в новом сезоне

Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметила, что спортсменка хорошо вошла в новый сезон. «Короткая программа мне очень понравилась, произвольная, скажем так, в традиционном Лизином стиле», — рассказала Гончаренко.

Тренер также отметила, что считает главной проблемой фигуристки нестабильность. «Мы видим потрясающий триксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок. Хочется, чтобы она не допускала этих спадов», — добавила Гончаренко.

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева после короткой программы уступала Александре Трусовой, которая затем снялась с соревнований. В итоге Туктамышева одержала победу на турнире.