Туктамышева рассказала о двух нерешаемых проблемах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не может решить две проблемы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о двух проблемах, которые не может решить. Россиянка высказалась в Instagram.

Спортсменка отметила, что ей любопытно читать комментарии под новостями, но при этом она не хочет портить себе настроение. Также Туктамышева добавила, что готова меняться и становиться лучше, но при этом не хочет отказываться от привычного и испытывать дискомфорт от нового.

7 июля Туктамышева рассказала о привычке давать прозвища футболистам. При этом она отметила, что не придумала прозвища для форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также есть бронза континентального первенства. В минувшем сезоне она вновь выступила на мировом первенстве и завоевала серебряную награду.