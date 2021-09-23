Фигуристка Александра Трусова не примет участия в произвольной программе на КР в Сызрани

Фигуристка Александра Трусова снялась с произвольной программы на Кубке России, который проходит в Сызрани. Спортсменка не упомянута в стартовых протоколах, доступных на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

17-летняя фигуристка одержала победу по итогам короткой программы. Она набрала за прокат 74,53 балла, опередив Елизавету Туктамышеву. Однако после снятия с турнира Трусова лишилась первой строчки в зачете. Произвольная программа состоится 24 сентября.

Причины снятия Трусовой с произвольной программы на КР пока не сообщаются. При этом соревнования в Сызрани стали уже третьими для спортсменки за две недели. 11 и 12 сентября фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Челябинске, а затем одержала победу на турнире в США.

В 2021-м Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Швеции. Она готовится к соревнованиям под руководством отечественного тренера Этери Тутберидзе.