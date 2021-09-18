Трусова упала и выиграла короткую программу на турнире в США

Александра Трусова стала лидером после короткой программы на турнире в США, упав с прыжка

Российская фигуристка Александра Трусова стала лидером после короткой программы на турнире в США U.S. International Classic. Результаты доступны на сайте соревнований.

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Спортсменка совершила ошибку, упав с тройного акселя. При этом она чисто исполнила прыжок тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. В итоге Трусова выиграла короткую программу, набрав 74,75 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ен Чон Пак с 71,07 балла. На третьем месте расположилась американка Габриэла Иццо, в активе которой 63,93 балла.

11 и 12 сентября Трусова представила новые программы на контрольных прокатах в Челябинске. В произвольной программе фигуристка стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков. При этом россиянка не допустила ни одного падения.

Трусова перед началом нынешнего сезона вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она выступала под руководством Евгения Плющенко, с которым стала бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.