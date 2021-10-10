Катание фигуристки Валиевой назвали «инопланетным»

Хореограф Илья Авербух: фигуристка Валиева претендует на попадание на ОИ в Пекине

Хореограф, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Камила Валиева является одной из главных претенденток на попадание на Олимпиаду в Пекине. По его мнению, спортсменка демонстрирует выдающееся катание, сообщает ТАСС.

Авербух назвал катание 15-летней Валиевой «инопланетным», подчеркнув, что у нее есть «фантастическая возможность растворяться на льду».

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«Если у нее получаются все прыжки, она с точки зрения компонентов, вращения, программ выглядит сногсшибательно. Конечно, Камила одна из главных претенденток на попадание в заветную тройку, на которую претендует большое количество девчонок», — подчеркнул хореограф.

Однако хореографа настораживает, что в короткой и произвольной программах Валиевой не удалось исполнить по канонам «ее потрясающий аксель с ее рукой». «Но время еще есть», — заключил он.

Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy с мировыми рекордами. Ученица Этери Тутберидзе набрала за произвольную программу 174,31 балла, а в общей сумме — 249,24 балла. Валиева обновила два мировых рекорда: по сумме баллов и в произвольной программе.

Второе и третье место турнира заняли россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, которые за две программы набрали по 233,30 и 218,83 балла, соответственно.