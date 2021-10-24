Трусова оценила свое лидерство в короткой программе на турнире в США

Фигуристка Трусова о Гран-при США: рада, что откатала чисто, нога уже не сильно болит

Российская фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что довольна своим выступлением, несмотря на травму ноги. «Рада, что откатала чисто, но расстроена, что не делала тройной аксель. У меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит», — добавила она.

Короткая программа у женщин на Гран-при США прошла в ночь с 23 на 24 октября. Российские фигуристки Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына заняли первые три места. Трусова получила 77,69 балла за прокат и установила личный рекорд. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп в каскаде.

Произвольную программу фигуристки покажут в ночь с 24 по 25 октября. Трансляция начнется в 23:02 по московскому времени.

