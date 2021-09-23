Названа причина снятия Трусовой с произвольной программы Кубка России

ФФКР объявила, что Александра Трусова не продолжит участие в КР из-за проблем со здоровьем

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала причину снятия Александры Трусовой с произвольной программы Кубка России, который проходит в Сызрани. Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе ФФККР отмечается, что 17-летняя Трусова отказалась от участия в турнира из-за проблем со здоровьем. По итогам короткой программы ученица Этери Тутберидзе лидировала, имея в своем активе 74,53 балла.

Ранее стало известно, что Трусовой нет среди фигуристок, заявленных на участие в произвольной программе. Прокаты пройдут 24 сентября.

Соревнования в Сызрани стали уже третьими для спортсменки за две недели. 11 и 12 сентября фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Челябинске, а затем одержала победу на турнире в США.

В 2021-м Трусова завоевала бронзу на чемпионате мира в Швеции.