Роднина обесценила мировые рекорды в фигурном катании

Депутат Госдумы Роднина заявила, что ее не впечатляют мировые рекорды в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своем отношении к мировым рекордам в ее виде спорта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка обесценила это понятие, отметив, что настоящие рекорды могут устанавливаться в легкой атлетике или плавании, так как в этих видах спорта существует установленная величина. «Сумму баллов дают так или иначе люди, находящиеся под разным впечатлением, в разном эмоциональном состоянии», — заявила Роднина.

Фигуристка также сообщила, что не следит за этапами Гран-при и прочими турнирами на старте сезона. Их Роднина назвала второстепенными соревнованиями, отметив, что наблюдает только за главными стартами: такими как чемпионаты мира, Европы и Олимпиады.

10 октября на турнире Finlandia Trophy победила российская фигуристка Камила Валиева. Она обновила два мировых рекорда: по сумме баллов и в произвольной программе.