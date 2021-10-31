Российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде

РИА Новости: фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере — Skate Canada, установив сразу два мировых рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании. Об этом пишет РИА Новости.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 180,89 балла за произвольную программу, набрав в сумме 265,08 балла. Таким образом, она побила собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии Finlandia Trophy в финском Эспоо​​​.

Второе и третье место заняли россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Они за две программы набрали по 232,88 и 214,54 балла соответственно.

На первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе в женском одиночном катании победила россиянка Александра Трусова, второй стала Дарья Усачева. Следующий этап состоится 5-7 ноября в итальянском Турине.

Ранее стало известно, что Валиева заявила о желании выступить на Олимпиаде-2022. При этом спортсменка подчеркнула, что не думает об этом, а старается жить моментом. Валиева добавила, что постарается квалифицироваться на зимнюю Олимпиаду.