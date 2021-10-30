Фигуристка Валиева заявила о желании выступить на Олимпиаде-2022

Фигуристка Валиева об Олимпиаде-2022 в Пекине: буду счастлива там оказаться

Российская фигуристка Камилла Валиева рассказала, что была бы счастлива оказаться на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом спортсменка подчеркнула, что не думает об этом, а старается жить моментом. Валиева добавила, что постарается квалифицироваться на зимнюю Олимпиаду.

Ранее в субботу, 30 октября, 15-летняя спортсменка выиграла короткую программу на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере Skate Canada. Она получила за прокат 84,19 балла. На втором и третьем местах также находятся фигуристки из России — Елизавета Туктамышева (81,24 балла) и Алена Косторная (75,58 балла).

На Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании Россию представят три спортсменки. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.