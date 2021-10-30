Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере Skate Canada. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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За свой прокат она получила 84,19 балла. Второе и третье места также застолбили фигуристки из России — Елизавета Туктамышева (81,24 балла) и Алена Косторная (75,58 балла).

15-летняя Камила Валиева — серебряный призер взрослого чемпионата России 2021 года. Кроме того, она победительница первенства мира среди юниоров (2020) и финала юниорского Гран-при (сезона-2019/2020). Спортсменка является ученицей Тутберидзе.

После того как Валиева одержала победу на турнире Finlandia Trophy, хореограф Илья Авербух назвал ее катание инопланетным, подчеркнув, что у нее есть «фантастическая возможность растворяться на льду».

