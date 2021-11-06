Первое за два года поражение россиянок в короткой программе назвали концом света

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у женщин на Гран-при Италии в Турине. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала концом света, то, что российские фигуристки впервые за два года потерпели поражение по итогам этой части выступления. Она обратила внимание на то, что лидирующая бельгийка Луна Хендрикс не занимала ранее высоких мест на крупных соревнованиях. «Аня [Щербакова], к сожалению, не сделала чисто каскад. А Майя [Хромых] была очень хороша», — оценила выступления россиянок Тарасова.

Российские фигуристки впервые за два года уступили в короткой программе представительнице другой страны. Лидирующая Хендрикс набрала 73,52 балла. Хромых занимает второе место, имея в активе 72,04 балла. Щербакова, которая сделала в каскаде двойной тулуп вместо заявленного тройного риттбергера, располагается на третьем месте с 71,73 балла.

В последний раз до этого россиянки проигрывали в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada-2019, где Александра Трусова стала третьей, а лидировала японка Рика Кихира. Впоследствии Трусова выиграла этап.