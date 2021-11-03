Фигуристкам предложили прибавлять баллы за возраст

Российский тренер Александр Жулин предложил ставить дополнительные оценки за возраст фигуристок. Его слова приводит «Sputnik в Японии».

«В 17 лет добавлять один балл, в 18 — два... Тело меняется с возрастом. И думаю, что такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеры», — заявил тренер. Он привел в пример 24-летнюю россиянку Елизавету Туктамышеву, которая заняла второе место на Гран-при Канады, выполнив сложнейшие элементы. Жулин посчитал, что Туктамышева должна поехать на Олимпийские игры в Пекин.

В активе Туктамышевой на Гран-при Канады 232,88 балла. Победила ее соотечественница, 15-летняя Камила Валиева, установившая два мировых рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов (265,08 балла). На третьем месте расположилась еще одна россиянка 18-летняя Алена Косторная, набравшая 214,54 балла.

В декабре 2018 года Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет. Он поставил под сомнение способность юниорок удержать результат на высоком уровне спустя несколько лет.