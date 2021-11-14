В британском университете для студентов открыли курсы по секс-индустрии

В Даремском университете Великобритании обратили внимание на то, что многие студенты стали оказывать секс-услуги. В связи с этим студенческий профсоюз запустил курс, который проинформирует учащихся о рисках работы в этой отрасли и сделает их труд безопаснее. Об этом пишет The Sunday Times.

Руководство вуза эту идею поддержало, полагая, что такие занятия позволят студентам сделать правильный выбор. Первое занятие прошло в формате видеоконференции по Zoom. Уточняется, что желающих узнать подробности было много.

Однако такая инициатива понравилась не всем. Так, например, государственный министр по делам университетов Мишель Донелан осудила идею Даремского университета. Она считает, что один из престижнейших вузов Британии такими действиями узаконивает опасную сферу деятельности.

В ноябре 2019 года в Twitter-аккаунте представительства британского правительства в Уэльсе появились два порноролика. Уточнялось, что видео оказалось ретвитом с другого аккаунта. Записи оперативно удалили, а администрация аккаунта разместила официальное извинение, в котором объяснила произошедшее атакой хакеров.