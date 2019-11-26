В профиле британского правительства в соцсети появилось порно

В Twitter-аккаунте представительства британского правительства в Уэльсе появились два порноролика. Как сообщает «Би-Би-Си», видео оказалось ретвитом с другого аккаунта.

В подписи к первому ролику было указано: «Оцени меня по шкале от одного до десяти и сделай ретвит, чтобы получить маленький подарок в личные сообщения». В подписи ко второму видео авторы публикации также обещали отправить личное сообщение сделавшим ретвит.

Отмечается, что ролики были быстро удалены. Администрация аккаунта также разместила официальное извинение, в котором объяснила произошедшее атакой хакеров. «Мы знаем, что наш аккаунт ранее подвергся кибератаке. Мы приносим извинения тем, кого оскорбил опубликованный материал. Мы уверены, что в данный момент эта проблема уже решена», — говорилось в заявлении.

Ранее родители из Британии обнаружили порнографию на портале начальной школы. Они были возмущены и обвинили в произошедшем учебное заведение.

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