В Госдуме прокомментировали реакцию Пентагона после публикации об ударе в Сирии

Депутат ГД Слуцкий назвал цинизмом реакцию Пентагона на статью об ударе в Сирии

Реакция американских военных, которые неоднократно допускали гибель мирных жителей во время ударов в Ираке и Афганистане, на публикацию The New York Times об ударе в Сирии, цинична. Так назвал действия Пентагона председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее издание The New York Times сообщило в своей статье, что США скрыли факт авиаудара по Сирии с десятками жертв. По данным газеты, 18 марта 2019 американский истребитель F-15 скинул бомбу на скопление людей вблизи населенного пункта Эль-Багуз, в результате погибли 70 человек.

«И что же реакция американских военных? Цинизм высшей пробы!» — прокомментировал депутат в социальной сети.

Он добавил, что этот инцидент — далеко не первый. Слуцкий считает, что мирные жители Афганистана, Ирака и Сирии в ходе применения Пентагоном военной силы были «разменными монетами».

Депутат подчеркнул, что никто не слышал реакцию американских властей и мирового сообщества. При этом, когда в Сирию шесть лет назад по просьбе легитимного руководства вошли российские войска, на Западе началась истерика, подчеркнул он.

«Вот разница в "мировосприятии". Точнее — вот вся правда о манипуляциях общественным мнением для того, чтобы добиться того самого "мировосприятия" о "злодейке России" и "мужестве западных демократизаторов"», — подытожил политик.

Ранее в США отказались считать нарушением закона унесший жизни авиаудар в Кабуле. Генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид заявил, что такая мера была принята в целях самообороны, а гибель нескольких человек произошла из-за неточности при нанесении удара и ошибки в информировании и нарушении коммуникации.