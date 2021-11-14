США скрыли факт авиаудара по Сирии с десятками жертв

NYT: военные США скрыли авиаудар по Сирии в 2019 году с 70 жертвами

Пентагон скрыл информацию об авиаударе по Сирии в 2019 году. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным американской газеты, 18 марта 2019 американский истребитель F-15 скинул бомбу на скопление людей вблизи населенного пункта Эль-Багуз, в результате погибли 70 человек. Последовавшие за инцидентом рапорты преуменьшали последствия удара, независимое расследование проведено не было, а сам авиаудар не был предан широкой огласке, отмечают в издании.

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В Центральном командовании в комментарии для The New York Times признали факт авиаудара. В ведомстве заявили, что удар был оправдан и в результате бомбардировки погибли 80 человек, в том числе 16 боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) и четыре мирных жителя. В отношении остальных погибших американские военные не смогли определить, являлись ли они террористами или нет.

Ранее в США отказались считать нарушением закона авиаудар в Кабуле, который унес жизни гражданского населения. Расследование, проведенное американским Минобороны, не выявило соответствующего факта, заявил генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид. По словам военного, мера была принята в целях самообороны. Причиной гибели нескольких человек названа неточность при нанесении удара и ошибки в информировании и нарушении коммуникации.

29 августа в Кабуле американский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, в том числе дети. В Пентагоне рассказали, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.

