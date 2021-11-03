В США отказались считать нарушением закона унесший жизни авиаудар в Кабуле

Генерал Саид: расследование не выявило нарушений при нанесении авиаудара в Кабуле

В США отказались считать нарушением закона авиаудар в Кабуле, который унес жизни гражданского населения. Расследование, проведенное американским Минобороны, не выявило соответствующего факта, заявил генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид. Его слова приводит ТАСС.

По словам военного, мера была принята в целях самообороны. Причиной гибели нескольких человек названа неточность при нанесении удара и ошибки в информировании и нарушении коммуникации.

«Расследование не выявило нарушений закона, в том числе правил ведения войны», — подчеркнул Сами Саид.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой авиаудар американского беспилотника по автомобилю в Кабуле, в результате которого погибли десять гражданских лиц, в том числе семь детей. Военные признали, что никто в машине не был связан с террористами.

29 августа в Кабуле американский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, в том числе дети. В Пентагоне рассказали, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.

