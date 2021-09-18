Захарова отреагировала на заявления Пентагона о России и авиаударе по Кабулу

Захарова назвала заявления Пентагона о России и авиаударе по Кабулу «днем правды»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления Пентагона о вооруженных силах России и авиаударе военных США по Кабулу, в результате которого погибли мирные жители, в своем Telegram-канале.

«У партнеров сегодня день правды. Даешь неделю!» — написала она.

Ранее зампредседателя Комитета начальников штабов США Джон Хайтен назвал мощь российской армии «невероятной». Он резюмировал, что Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является «значительным вызовом для США».

В этот же день глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что атака американского беспилотника по Кабулу 29 августа, в результате которой погибли гражданские, была ошибкой. Он признал, что несет полную ответственность за произошедшее и извинился за его «трагический исход».