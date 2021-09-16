Захарова пообещала подарить пластиковый танк главкому ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала подарить пластиковый танк главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, передает ТАСС.

Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. «Но аккуратно, потому что это памятник», — добавил он. Захарова назвала это «мечтой маленького мальчика».

«Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк. Покатаетесь и по Красной площади, и по Арбату, и даже по площади Смоленской», — заверила она и заметила, что заявление Залужного не заслуживает серьезного обсуждения.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Залужному придется воспользоваться в Москве такси либо проехать в автозаке.