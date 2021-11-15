Осужденный за убийство заключенный был пойман после побега из колонии

На Урале задержали сбежавшего из колонии заключенного, который отбывал срок за убийство

На Урале задержан сбежавший из колонии-поселения осужденный за убийство Роман Бас. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Свердловской области.

Беглец не оказывал сопротивления сотрудникам ФСИН.

12 ноября сообщалось, что заключенный по фамилии Бас совершил побег из колонии, расположенной в Нижнем Тагиле. Его объявили в розыск. Согласно данным ориентировки, опубликованной на сайте ФСИН, беглеца отличает высокий рост — 195 сантиметров и татуировки: на левом предплечье у Баса набит кельтский узор, на левой лопатке — смерть с косой, а на среднем пальце левой руки — перстень.

Баса перевели из колонии строгого режима в колонию-поселение №2. Там он устроился работать поваром. О пропаже заключенного стало известно во время почасовой проверки в столовой.