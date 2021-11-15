Британия подняла уровень террористической угрозы до предпоследнего

В Британии повысили уровень террористической угрозы до «серьезного» после теракта

Министерство внутренних дел Британии приняло решение поднять уровень террористической угрозы до «серьезного» после теракта в Ливерпуле. Об этом сообщает Sky News.

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Повышение уровня подтвердила глава МВД Прити Патель. С февраля 2021 года угроза расценивалась как «значительная». Серьезный уровень — это предпоследний уровень угрозы, и он означает, что террористические атаки расцениваются как «весьма вероятные».

Ранее таксист в Ливерпуле закрыл террориста в машине и предотвратил массовое убийство людей. Водитель по имени Дэвид Пэрри заметил за пассажиром странное поведение, смог остановить машину, выскочить и запереть ее, прежде чем его пассажир устроил самоподрыв. Он, вероятно, собирался атаковать толпу, собравшуюся в соборе в День поминовения — дату, посвященную памяти павших в Первой мировой войне.

Отдел полиции Ливерпуля по борьбе с терроризмом сообщил о задержании троих мужчин в связи с взрывом автомобиля. Все мужчины в возрасте 21, 26 и 29 лет были задержаны в районе Кенсингтон. По сообщениям The Sun, полицейские считают их сообщниками террориста.