Таксист в Ливерпуле закрыл террориста в машине и предотвратил убийства

The Sun: таксист в Ливерпуле мог предотвратить теракт, заперев смертника в своей машине

Массовое убийство людей с помощью взрывного устройства в Ливерпуле сумел предотвратить таксист. Он запер предполагаемого смертника в своей машине и таким образом избежал теракта. Подробности о британских событиях передает таблоид The Sun.

По предварительным данным, водитель по имени Дэвид Пэрри смог остановить машину, выскочить и запереть ее, прежде чем его пассажир привел в действие взрывное устройство и погиб. Он, вероятно, собирался атаковать толпу, собравшуюся в соборе в День поминовения — дату, посвященную памяти павших в Первой мировой войне.

Ранее также сообщалось, что в Ливерпуле трое подозреваемых были задержаны из-за взорвавшегося автомобиля около женского госпиталя. По данным полиции, погиб пассажир автомобиля, водитель госпитализирован.