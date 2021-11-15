В ФАС оценили риск роста цен на электричество для россиян

ФАС: введение эталонов на энерготарифы не приведет к росту цен на электричество в России

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России оценили риск роста цен на электричество для россиян из-за введения эталонов на энерготарифы. Об этом сообщает ТАСС.

По прогнозам ФАС, внедрение эталонов не приведет к росту цен на электричество для граждан. «Установление тарифов эталонным методом не приведет к негативным последствиям. Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО», — говорится в сообщении ведомства.

Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги исходя из показателей издержек аналогичных организаций. «При этом такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей», — отметили в службе.

Ранее российским дачникам назвали причины отказа в подключении электричества на участке. Так, одной из причин может быть значимая удаленность от сетей. «Отказать, к примеру, могут в технологическом присоединении садовода-индивидуала, не вступившего в товарищество, через точку подключения в существующих сетях товарищества», — пояснила адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Ольга Туренко.