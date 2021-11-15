Дачникам назвали причины отказа в подключении электричества на участке

«Известия»: отказать в подключении могут из-за нехватки документов и удаленности от сетей

Дачникам могут отказать в подключении к электричеству, если у них нет полного пакета документов, которые прикладываются к заявке на технологическое присоединение. Второй причиной может быть значимая удаленность от сетей. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АО «ЛОЭСК»).

Для заключения договора необходимо обратиться в ближайшую к участку сетевую организацию. Информацию о балансодержателе и расстоянии от участка до объектов электросетевого хозяйства можно узнать в локальном Центре присоединения к электрическим сетям. Отмечается, что садовод имеет право обратиться в любую сетевую организацию, объекты которой находятся на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя.

«Отказать, к примеру, могут в технологическом присоединении садовода-индивидуала, не вступившего в товарищество, через точку подключения в существующих сетях товарищества», — пояснила адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Ольга Туренко.

В случае отказа владельцу земли придется обратиться в суд обязать СНТ организовать проведение работ по установке линии электропередач, подключении электроэнергии. При этом в Минэнерго посоветовали в подобных случаях обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

В середине октября правительство упростило дачникам подключение участков к электричеству. Теперь правление СНТ или ДНТ не смогут помешать выполнению работ по подключению к сетям. Коммуникации будут проводить «непосредственно к участку заявителя». До этого линию протягивали до границ СНТ. Однако изменение касается только подключения устройств мощностью не более 15 КВт.