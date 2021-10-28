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Россиян научили утеплять дачи перед новогодними праздниками

Для обогрева дома в новогодние праздники можно использовать конвекторные обогреватели
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Фото: Unsplash

Чтобы быстро утеплить дачу, на которой нет удобств, перед новогодними праздниками необходимо определить, сколько времени владельцы будут проводить там зимой. Россиянам предложили для начала выбрать конвекторные обогреватели. Об этом РИА Новости рассказали эксперты строительной сферы.

Для обогрева дома на несколько дней россиян научили использовать конвекторные обогреватели, которые необходимо расположить не выше 10 сантиметров от пола. Прибора мощностью один киловатт будет достаточно для помещения площадью около 12 квадратных метров при условии, что высота потолков не превышает 2,5 метра. Эксперты также предлагают купить небольшой бензиновый генератор. Обогреватель обойдется примерно в тысячу рублей, стоимость генератора начинается от семи тысяч.

В случае, если владельцы хотят оборудовать всесезонный дом, им придется провести масштабный ремонт. В ограниченных сроках необходимо утеплять отдельные конструкции. На утепление фасада понадобится неделя — владельцы должны снять обшивку, убрать пришедший в негодность слой утеплителя и заложить каменную вату. Для утепления деревянного дома можно выбрать льняно-кунжутную ленту. При утеплении пола дачникам предложили использовать сухую технологию с помощью синтетического теплоизоляционного материала — экструзионного пенополистирола.

В мае 2021 года эксперты рассказали, какие ремонтные работы можно успеть провести на даче за выходные. Владельцы могут успеть покрасить забор, садовую мебель или комнату в доме, а также взяться за ландшафтный дизайн — оформить альпийские горки. Дачникам посоветовали оказаться от глобального ремонта в короткие сроки.

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