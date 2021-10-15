В Подмосковье подорожала аренда домов на Новый год

Стоимость аренды жилья в Подмосковье на Новый год увеличилась на 20-40 процентов

Аренда загородных коттеджей и домов в Подмосковье для празднования Нового года подорожала на 20-40 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Эксперты в сфере недвижимости рассказали о ситуации на рынке в беседе с РИА Новости.

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Стоимость увеличилась при бронировании жилья на период с 31 декабря по 2 января. По данным аналитического центра Est-a-Tet, до пандемии коронавируса средняя стоимость аренды увеличивалась в три-пять раз, а в 2020 году показатель повысился в десять раз. На данный момент специалисты заметили увеличение в 13 раз.

Как заключили аналитики ЦИАН, стоимость аренды дома на Варшавском и Волоколамском шоссе увеличилась на 35 процентов относительно показателя 2020-го. На Дмитровском направлении прирост достиг 32 процентов, на Ленинградском — 25 процентов. Высокий показатель зафиксировали на Калужском шоссе — аренда в среднем увеличилась на 52 процента.

Эксперты также отметили дефицит предложения объектов. Среди причин подобной динамики они назвали пандемию коронавируса, из-за которой собственники загородной недвижимости остались на праздники дома. По прогнозам сервиса «Авито-Недвижимость», цены могут увеличиться еще на 10-20 процентов.

В декабре 2020 года специалисты сервиса Tvil.ru назвали среднюю стоимость аренды коттеджа на новогодние праздники. В Подмосковье в среднем пришлось бы отдать 13 тысяч рублей в сутки, в Ленинградской области — 8,4 тысячи рублей.