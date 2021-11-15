Дакота Джонсон обвинила Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке

Американская актриса Дакота Джонсон в ходе подкаста Awards Chatter обвинила режиссера Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке Типпи Хедрен. Запись разговора с ней была опубликована на сайте издания The Hollywood Reporter.

По словам звезды, скончавшийся в 1980 году издевался на Хедрен, которая тоже была актрисой. «Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела с ним спать, и он терроризировал ее. Его никогда не привлекали к ответственности», — заявила Джонсон.

Она назвала неприемлемым то, что люди используют свою власть для унижения тех, кто находится в более уязвимом положении. «Об этом очень сложно говорить, потому что она моя бабушка. Вы бы не хотели, чтобы кто-то эксплуатировал вашу бабушку», — отметила актриса.

В 2016 году сообщалось, что Типпи Хедрен в своих мемуарах обвинила в сексуальных домогательствах Альфреда Хичкока. В автобиографии артистка описывает свои отношения с режиссером в середине 60-х годов во время съемок «Марни», когда, по ее словам, Хичкок внезапно схватил ее и начал трогать. «Это было сексуальным домогательством, извращенным и уродливым, и я была шокирована как никогда», — отметила актриса. Она добавила, что кинематографист также угрожал разрушить ее карьеру в случае, если она прервет с ним контакт.

После «Марни» актриса отказалась от дальнейшего сотрудничества с режиссером и практически перестала сниматься в кино.