Россиянам назвали самые опасные при аварии автомобили. Как рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт, гонщик, инструктор Михаил Горбачев, машины с плохими результатами краш-тестов будут опаснее.

Автомобили небольшого размера также более опасны при аварии, так как в них очень маленькие зоны сминаемости, предупредил эксперт.

Инструктор отметил, что некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в краш-тестах. «Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500», — объяснил он.

Ранее в октябре в Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на автомобили, которые им принадлежат. С такой инициативной выступил депутат Иван Сухарев — он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Речь идет об автомобилях, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.