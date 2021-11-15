В России задумали в 100 раз увеличить наказание за загрязнение воздуха

Промышленные предприятия, расположенные в 12 самых грязных городах страны, задумали наказывать, если они не снизят вредные выбросы в атмосферу на 20 процентов к 2024 году — в соответствии с целями проекта «Чистый воздух». Для таких заводов могут увеличить плату за негативное воздействие на окружающую среду, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий протокол вице-премьера Виктории Абрамченко.

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Как отмечает издание, российские предприятия, которые существенно загрязняют воздух, воду и почву, уже и так платят за это. Но Росприроднадзор в качестве наказания предлагает умножать классические ставки на 100. Эта мера может быть применена в отношении производств, действующих в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Росприроднадзор направил свое предложение в Минприроды. Член «Деловой России» Александр Кобенко затруднился оценить, с какими затратами могут столкнуться «грязные компании», если власти в 100 раз повысят ставки. По его словам, плата за выбросы может достигать миллионов рублей.

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко счел инициативу Росприроднадзора хорошей: снижение негативного воздействия предприятий на природу должно быть приоритетным направлением для государства, подчеркнул он.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала города-лидеры по объему вредных выбросов. В рейтинг попали Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.

