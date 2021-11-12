Молчание назвали угрозой климату

Молчание в отношении деятельности компаний является угрозой для климата. Об этом агентству Bloomberg заявил главный исполнительный директор нидерландского холдинга Ingka Group и производителя товаров для дома IKEA Йеспер Бродин.

По его словам, изменение климата является главной угрозой для человечества, при этом «зеленый камуфляж» — так называемый greenwashing, новое явление, при котором бизнес только заявляет о положительных экологических намерениях, но не исполняет своих обещаний — менее опасен, чем замалчивание деятельности. «Я твердо убежден, что "зеленый камуфляж" менее опасен, чем молчание. Мы должны вселять надежду в людей, мы должны нести ответственность за наши действия, и мы должны рассказывать людям о том, что мы сделали», — подчеркнул Бродин.

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Он отметил, что IKEA известна всем своими доступными продуктами, и многие рассматривают компанию как одного из представителей массового производства, которое вредит окружающей среде. Поэтому мебельный гигант борется с этим имиджем и гарантирует, что к 2030 году все товары компании будут благоприятным для климата.

В этой связи IKEA будет инвестировать в возобновляемые источники энергии и разрабатывать продукты, которые способствую сокращению потребление и помогут в борьбе с изменением климата. Компания также планирует открыть магазины, которые будут продавать товары длительного пользования и помогать клиентам снижать количество отходов, экономя воду и энергию в их домах. «Сегодня мы производим больше возобновляемой энергии, чем потребляем. Мы имеем четкое представление о том, какой след оставляет наша продукция, от ее исходного материала до конца ее срока службы. Мы знаем и отслеживаем все», — сказал заместитель генерального директора и финансовый директор IKEA Ювенсио Маэцу.

При этом Бродин напомнил, что компания проводила собственное исследование. Его результаты показывают, что 70 процентов покупателей обеспокоены изменением климата, однако только 3 процента готовы платить за экологически чистые продукты.

В сентябре 2021 года владелец IKEA объявлял о планах продажи возобновляемой энергии. Тогда компания запустила в Швеции сервис, который позволяет жителям подключаться к солнечной или ветряной электростанции, отслеживать потребление электричества в мобильном приложении и продавать его излишки. Провайдером стала производящая солнечные панели для гипермаркетов IKEA компания Svea Solar.