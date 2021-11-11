В России пожаловались на дефицит ряда товаров для дома

В России наблюдается нехватка товаров для дома европейских производителей. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

В частности, эксперты отметили дефицит таких товаров, как шторы, корзины для белья, скатерти. Как сообщила дизайнер интерьера Алена Власова, в настоящее время практически невозможно найти продукцию европейского производства, только китайскую и отечественную. «Невозможно купить симпатичные бюджетные карнизы для штор — только заказные или очень дорогие», — пожаловалась она.

Помимо этого отмечается нехватка бытовой техники немецких производителей и мебели.

По словам специалистов, причиной дефицита стали перебои в поставках из-за пандемии коронавируса, а также закрытие ряда небольших магазинов, в которых продавались товары для декора. При этом этом увеличение сроков поставок, нехватка фурнитуры и материалов привели к тому, что стоимость мебельных изделий в последнее время постоянно растет, отметила руководитель студии мебели и дизайна «Дени Арт» Татьяна Скворцова. По ее словам, рост цен может достигать 25-40 процентов в зависимости от позиции.

Ранее IKEA предупредила о дефиците товаров из-за кризиса в цепочках поставок. В компании отметили, что он продлится до августа 2022 года. Чтобы справиться с ситуацией, компании пришлось сосредоточить свое предложение на самых популярных товарах.