Американских летчиков удивила шутка советских летчиков МиГ во время перехвата

Американские летчик рассказали, что советские военные шутили во время перехвата истребителей США в разгар Холодной войны. Об этом пишет портал Theaviationgeekclub со ссылкой на сборник рассказов, посвященный воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight.

«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора» — рассказал Чак Хаусман.

В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными по сравнению с летчиками из других коммунистических стран. Встречи в воздухе, по словам автора сборника — эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что в отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. По его словам, это может привести к войне из-за «случайности».

