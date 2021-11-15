Знакомые рассказали об издевавшемся над ребенком в детдоме российском подростке

Знакомые подростка, который издевался над ребенком в Курганской области: он всем помогал

Подросток, который в детдоме в селе Кипель Курганской области издевался над ребенком, всем помогал. Об этом рассказали знакомые 16-летнего молодого человека, сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По словам сверстников, в детском доме несовершеннолетний нашел со всеми общий язык, иногда его оставляли приглядывать за детьми.

Знакомые российского подростка утверждают, что издевался над мальчиком он якобы впервые. Всем, кто хотел поговорить об этом с ним, воспитанник детского дома угрожал.

«Я вообще не знал (...), что это куда-то попадет», — заявил сам подросток.

Ранее в сети появилось видео, где воспитанники детского дома издевались над мальчиком. Они били его ногами и руками по животу, заставляли курить и учили материться. В региональном УМВД на подростков уже составили протоколы о побоях. Одного из них поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних.