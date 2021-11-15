В Совфеде отреагировали на призыв Польши в отношении России

Заявление польского вице-премьера Петра Глиньского о том, что нужно исключить Белоруссию и Россию из ряда международных организаций в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, является пропагандистским маневром, шитым белыми нитками. Так на высказывание отреагировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, пишет News.ru.

Он также отметил, что маневр призывал «отвлечь внимание от сути происходящего и от Польши, как от неотделимой части того, почему это произошло».

Ранее Петр Глиньский выступил за усиление давления мирового сообщества на Москву и Минск. Кроме того, он предложил исключить Россию и Белоруссию из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, важных для этих стран.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в попытке ударить по Польше с помощью миграционного кризиса. По словам политика, это может быть частью скоординированного нападения, а также «войны нового типа».

Поток мигрантов с территории Белоруссии в Евросоюз резко вырос после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. Так, 8 ноября несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны. В настоящее время они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.