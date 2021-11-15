Уничтожение Ми-35 в Эфиопии попало на видео

Повстанцы «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) сбили с помощью зенитной ракеты вертолет Ми-35. Кадры появились на YouTube.

Как сообщил Anadolu представитель НФОТ Гетачью Реда, инцидент произошел 11 ноября. «Наши зенитные подразделения на фронте в Милле сегодня утром сбили боевой вертолет Ми-35», — сказал он.

Подтверждения этих сведений ранее не поступало.

В начале ноября в Эфиопии ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне противостояния повстанцев с правительственными силами. Кроме того, стало известно, что представители НФОТ убили более ста молодых жителей захваченного города Комбольча на севере Эфиопии.

С ноября 2020-го на севере Эфиопии продолжается конфликт между Тыграем и центральным правительством. Причиной конфликта послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов. В ходе противостояния повстанцы перешли на территорию соседних штатов и смогли перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько ключевых городов в двух регионах, прилегающих к Тыграю. Однако к осени 2021-го правительственные войска при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление и вернули контроль над большей частью городов.