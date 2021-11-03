В Эфиопии ввели режим ЧС

Совет министров Эфиопии ввел в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне противостояния повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) с правительственными силами. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-атташе посольства России в стране Мария Чернухина рассказала агентству, что дипломаты примут меры по усилению физической безопасности диппредставительства из-за обострения конфликта. По ее словам, в ведомстве будут особо контролировать соблюдение всех требований, связанных с введением режима ЧС. Отмечается, что на данный момент на консульском учете в посольстве в Эфиопии состоят около 200 российских граждан.

Ранее стало известно, что повстанцы из НФОТ убили более ста молодых жителей захваченного города Комбольча на севере Эфиопии. В пресс-службе правительства подтвердили эту информацию. Власти страны призвали международное сообщество не закрывать глаза на подобные зверства.

С ноября 2020-го на севере Эфиопии продолжается конфликт между Тыграем и центральным правительством. Война уже унесла жизни более десяти тысяч человек. Причиной конфликта послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.

В ходе противостояния повстанцы перешли на территорию соседних штатов и смогли перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько ключевых городов в двух регионах, прилегающих к Тыграю. Однако к осени 2021-го правительственные войска при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление и вернули контроль над большей частью городов.