В «Газпроме» оценили запасы газа на Украине

«Газпром»: запасы в украинских хранилищах на 37 процентов ниже прошлогоднего уровня

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на уровне, который на 37 процентов (на 10,3 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего. Такая оценка содержится в сообщении «Газпрома» в Telegram-канале.

Что касается Европы, то на 13 ноября заполненность европейских ПХГ составляет 74 процента. «Газпром» также сообщил, что с 1 января по 15 ноября, по предварительным данным, добыл 445 миллиардов кубометров газа. Это на 15,2 процента (или 58,8 миллиарда кубометров) больше, чем в прошлом году. Компания нарастила на 16,5 процента поставки на внутренний рынок.

Ранее «Газпром» отказался увеличить поставки газа через Украину. Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины предлагал зарезервировать 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа» и 5,2 миллиона через станцию «Сохрановка». Таким образом, максимальный суточный объем прокачки в декабре останется на уровне 109,5 миллиона кубометров, предусмотренном контрактом.

Также «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа», который идет через Белоруссию и Польшу в Германию.

