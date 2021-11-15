В Псковской области займутся реставрацией старинной церкви

В старинной церкви Сорока Мучеников Севастийских начался этап комплексных научных исследований. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Чтобы заняться реставрацией церкви, которая была построена в Печорах в 1817 году, специалисты разработали несколько этапов комплексных изучений зондажей — ограниченных по площади раскрытий, произведенных для решения исследовательский задач.

С помощью зондажей реставраторы установят техническое состояние скрытых конструкций здания, их несущей способности, а а также действие разрушающих факторов. Таким образом, специалисты получат информацию о материалах памятника, необходимую для проведения восстановительных работ в будущем.

Отмечалось, что в некоторых случаях зондажи могут дать и другую информацию, например, о назначении памятника или его отдельных частей.

Ранее в ноябре сообщалось, что во Владимирской области десятки россиян прошли обучение в «Школе волонтеров наследия». Так, 40 молодых людей стали участниками основной программы, которая включала в себя вовлечение в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, формирование представления о добровольческом движении в области сохранения культурного наследия и мастер-классы по реставрации предметов из дерева, камня и металла.