Во Владимирской области волонтеров обучили реставрации памятников

Десятки жителей Владимирской области прошли обучение в «Школе волонтеров наследия». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Проект был инициирован Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры при поддержке Миникульта России. В мероприятиях Школы приняли участие 60 активистов регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры», действующего на базе областной библиотеки для детей и молодежи. Занятия проводились в научно-реставрационном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника по основной и углубленной программам обучения.

Так, 40 молодых людей стали участниками основной программы, которая включала в себя вовлечение в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, формирование представления о добровольческом движении в области сохранения культурного наследия и мастер-классы по реставрации предметов из дерева, камня и металла. В то же время 20 добровольцев, успешно прошедших обучение в 2020 году, стали участниками углубленной программы.

Ранее в ноябре сообщалось, что школьники Владимирской области помогли волонтерам в работе с бездомными собаками. Неравнодушные люди в Камешковском районе создала волонтерское сообщество во «ВКонтакте» под названием «4 лапы». В подписи одной из последних публикаций на стене сообщества волонтеры поблагодарили учеников камешковской школы номер 1.