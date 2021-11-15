Россия отказалась ставить США в известность по поводу испытаний оружия

Представитель Пентагона Кирби: Россия не ставила США в известность об испытаниях оружия

Россия не ставила США в известность по поводу испытаний противоспутникового оружия. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста, добавив, что это был «безответственный поступок».

Ранее американские власти обвинили Россию в испытаниях антиспутникового оружия, которое, по их данным, создало облако космического мусора, представляющего опасность для экипажа Международной космической станции (МКС).

15 ноября космический мусор, который мог повредить МКС, пролетел мимо. Мусор может потревожить станцию через полтора часа. Во время переговоров экипажа станции с Землей отметили, что космический мусор пролетел мимо МКС. Космонавты и наземные службы обсуждают возможность возвращения экипажа на станцию. Специалист наземной службы отметил, что следующий пролет мусора может состояться между 11:38 и 11:44 по московскому времени.